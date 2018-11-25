Волейбол. Виктор Гончаров: руководство дало добро на еще одного легионера, но они за такие деньги не едут

- Я разговаривал с руководством, мне дали добро на еще одного легионера. Пообщался с французскими менеджерами... Поймите правильно: на такие деньги, что у нас, хорошего легионера не возьмешь. Да, эти деньги хороши для белорусских игроков. Но легионеры за такие деньги не едут.





- Каким видите будущее клуба?





- Что касается российского чемпионата, то мы поставили цель попасть в восьмерку. Там есть команды сильнее, есть слабее. А в Лиге чемпионов я ставлю цель занять второе место в групповом раунде, которое позволит продолжить борьбу за трофей, — заявил Гончаров.



