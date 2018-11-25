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Волейбол. Виктор Гончаров: руководство дало добро на еще одного легионера, но они за такие деньги не едут
Главный тренер "Минчанки" Виктор Гончаров в эфире программы "Итоги недели" на
- Я разговаривал с руководством, мне дали добро на еще одного легионера. Пообщался с французскими менеджерами... Поймите правильно: на такие деньги, что у нас, хорошего легионера не возьмешь. Да, эти деньги хороши для белорусских игроков. Но легионеры за такие деньги не едут.
- Каким видите будущее клуба?
- Что касается российского чемпионата, то мы поставили цель попасть в восьмерку. Там есть команды сильнее, есть слабее. А в Лиге чемпионов я ставлю цель занять второе место в групповом раунде, которое позволит продолжить борьбу за трофей, — заявил Гончаров.
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Волейбол. Виктор Гончаров: руководство дало добро на еще одного легионера, но они за такие деньги не едут
Главный тренер "Минчанки" Виктор Гончаров в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал о сложностях приглашения легионеров.
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