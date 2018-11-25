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МИД Украины: Россия расширила агрессию против Украины на море
Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", а также ранением и захватом в плен членов их экипажей. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим", - подчеркивает МИД.
Ведомство указывает, что украинские суда осуществляли морской переход из Одессы в Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации. Поэтому нападение на эти корабли является очередным актом вооруженной агрессии России против Украины, как это определено, в частности, в статье 2 Устава ООН и положениями резолюции Генеральной ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 об определении агрессии.
"Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море", - отмечает министерство.
Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки.
Украина призывает союзников и партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиление существующих санкций, а также предоставить военную помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета.
25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.
Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и буксируют в РФ.
Командование ВМСУ заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют "защитой госграницы".
Верховная Рада сегодня рассмотрит введение военного положения в Украине из-за агрессии России в Азовском море.
Посол США в ООН Никки Хейли объявила о созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с агрессией России против Украины в Азовском море. Заседание назначено на 11:00 26 ноября (20:00 по киевскому времени).
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Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных...
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