МИД Украины: Россия расширила агрессию против Украины на море

"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим", - подчеркивает МИД.





Ведомство указывает, что украинские суда осуществляли морской переход из Одессы в Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации. Поэтому нападение на эти корабли является очередным актом вооруженной агрессии России против Украины, как это определено, в частности, в статье 2 Устава ООН и положениями резолюции Генеральной ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 об определении агрессии.





"Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море", - отмечает министерство.





Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки.





Украина призывает союзников и партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиление существующих санкций, а также предоставить военную помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета.





25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.





Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и буксируют в РФ.





Командование ВМСУ заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют "защитой госграницы".





Верховная Рада сегодня рассмотрит введение военного положения в Украине из-за агрессии России в Азовском море.





Посол США в ООН Никки Хейли объявила о созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с агрессией России против Украины в Азовском море. Заседание назначено на 11:00 26 ноября (20:00 по киевскому времени).