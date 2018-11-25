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Минобороны: Украинская армия приведена в полную боевую готовность

26.11.2018 07:04 — Разное | Партизан  
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Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность в ответ на агрессию России в Азовском море. Об этом Министерство обороны сообщает у себя в Facebook.

"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность "полнаяˮ, - пишет Минобороны.

25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.

Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и буксируют в РФ.

Командование ВМСУ заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют "защитой госграницы".

Верховная Рада сегодня рассмотрит введение военного положения в Украине из-за агрессии России в Азовском море.
 
 
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Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность в ответ на агрессию России в Азовском море. Об этом Министерство обороны сообщает у себя в Facebook.
 
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