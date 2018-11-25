|
Минобороны: Украинская армия приведена в полную боевую готовность
Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность в ответ на агрессию России в Азовском море. Об этом Министерство обороны сообщает у себя в Facebook.
"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность "полнаяˮ, - пишет Минобороны.
25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.
Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и буксируют в РФ.
Командование ВМСУ заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют "защитой госграницы".
Верховная Рада сегодня рассмотрит введение военного положения в Украине из-за агрессии России в Азовском море.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность в ответ на агрессию России в Азовском море. Об этом Министерство обороны сообщает у себя в Facebook.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)