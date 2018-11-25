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На КП "Федьковичи" разобрали будки оплаты и в декабре завершат ремонт дороги

26.11.2018 07:50 — Разное | Tut.by  
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Будки для взимания платы за проезд по дороге М1/Е30 стали лишними после того, как с 2013 года в Беларуси внедрили в коммерческую эксплуатацию электронную систему сбора платы за проезд BelToll. В этом году Минтранс включило в программу финансирования ремонт этого участка трассы, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Интенсивность движения в сравнении с другими дорогами здесь самая высокая: на отдельных участках она достигает 10 тысяч автомобилей в сутки. Ей уделяется особое внимание как важнейшему участку транспортного коридора, соединяющего Беларусь с Польшей, Германией и Россией. Для модернизации и управления дорогой протяженностью 610 км в 1994 году было создано РУП «Белавтострада». С тех пор дорога несколько раз обновлялась. Например, в конце 90-х годов на модернизацию почти половины всей дороги было израсходовано 122 миллиона долларов, в том числе 50 миллионов долларов — за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. После этого проезд стал платным. Позже производилась реконструкция и других участков дороги. В результате имеем современную 4-полосную трассу с максимальной скоростью движения 120 км/час, что позволило увеличить пропускную способность.

Но на небольшом участке дороги в районе деревни Федьковичи образовалось узкое «горлышко». Особенно это заметно в периоды скопления транспортных средств (к примеру, во время слета байкеров). После окончания ремонтных работ здесь не останется лишних препятствий: автомобили смогут передвигаться на обычной скорости для населенных пунктов.

Капитальный ремонт этого участка дороги ведет ДЭУ-25 — филиал РУП «Бреставтодор», при необходимости привлекая силы других организаций. Завершено бетонирование отдельной полосы для большегрузных машин. Параллельно приводится в порядок 4-полосная проезжая часть. После чистки и мытья готового покрытия будут наносить дорожную разметку. Укладывают бордюры, устанавливают ограждения, подсыпают грунт на разделительной полосе для озеленения.

Продвигается и ремонт зданий, где размещаются сотрудники ГАИ, транспортной инспекции, центра видеофиксации. В привычном режиме вскоре будет работать и автозаправка с сопутствующим сервисом.

В Федьковичах, как и прежде, будет осуществляться контроль за соблюдением требований к владельцам тяжеловесных автомобилей. Как показывает опыт, практически каждое четвертое транспортное средство из проверенных специалистами отдела весогабаритного контроля и КП-ПВГК «Федьковичи» (филиала транспортной инспекции по Брестской области) допускает то или иное нарушение. Это и движение «большегрузов» без специального разрешения, и нарушение водителями режима труда и отдыха. Штрафов за год набегает на миллионы рублей.

— К работе на объекте «Автомобильная дорога М1/Е30… 34,6 — 35,6 км» мы приступили в июле. Он включает капитальный ремонт основного участка (400 м дороги) плюс съезды с пунктов весогабаритного контроля, а также замену коммуникаций и опор освещения, благоустройство. На эти цели предусмотрено более 2 млн рублей. Время сдачи объекта в эксплуатацию — декабрь этого года, — рассказал начальник управления производства работ РУП «Бреставтодор» Вячеслав Корнелюк.

 
Теги: Брест
 
 
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Скорость на этом участке станет выше, но и контроль - жестче!
 
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