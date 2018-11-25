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Ответный матч финала Кубка Либертадорес, отложенный из-за буйства фанатов, снова перенесен
Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» снова перенесен, сообщает
Игру перенесли на неопределенный срок в связи с официальным обращением «Боки» в Конфедерацию футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ).
— Мы хотим, чтобы игра проходила в равных условиях для всех. Мы собираемся перенести матч и встретиться с президентами «Боки» и «Ривера», чтобы определиться с датой проведения матча, — приводит
Решение о новой дате матча будет принято после совещания во вторник, 27 ноября.
Напомним, 24 ноября фанаты «Ривера»
Затем полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Через разбитые окна газ попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота. Было принято решение перенести матч на 25 ноября (на 23.00 по минскому времени). Но и в этот день поединок не состоялся.
В первой игре финала Кубка Либертадорес, на поле «Боки», была зафиксирована ничья (2:2). Ту игру также переносили на сутки — из-за плохой погоды.
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Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс» снова перенесен.
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