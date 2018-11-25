Ответный матч финала Кубка Либертадорес, отложенный из-за буйства фанатов, снова перенесен

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» снова перенесен, сообщает Sports.ru .



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Игру перенесли на неопределенный срок в связи с официальным обращением «Боки» в Конфедерацию футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

— Мы хотим, чтобы игра проходила в равных условиях для всех. Мы собираемся перенести матч и встретиться с президентами «Боки» и «Ривера», чтобы определиться с датой проведения матча, — приводит El Espectador слова президента КОНМЕБОЛ.

Решение о новой дате матча будет принято после совещания во вторник, 27 ноября.

Напомним, 24 ноября фанаты «Ривера» атаковали командный автобус «Боки» перед игрой. Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты, а одному игроку осколок попал в глаз.

Затем полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Через разбитые окна газ попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота. Было принято решение перенести матч на 25 ноября (на 23.00 по минскому времени). Но и в этот день поединок не состоялся.

В первой игре финала Кубка Либертадорес, на поле «Боки», была зафиксирована ничья (2:2). Ту игру также переносили на сутки — из-за плохой погоды.