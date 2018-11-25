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Определен состав сборной Беларуси по биатлону на первые международные старты сезона-2018/19

26.11.2018 08:21 — Разное | Tut.by  
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Тренерский штаб сборной Беларуси определил состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.


Ирина Кривко. Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Стартовый этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 2 по 9 декабря.

Первый этап Кубка IBU состоится в Идре (Швеция) с 29 ноября по 2 декабря.

Состав сборной Беларуси на этапе Кубка мира в Поклюке:

Мужчины — Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Антон Смольский и Максим Воробей.

Женщины — Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Дарья Юркевич.

Состав сборной Беларуси на этап Кубка IBU в Идре:

Мужчины — Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов.

Женщины — Инна Костюченко, Елена и Ирина Кручинкины.

 
 
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Тренерский штаб сборной Беларуси определил состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
 
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