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Определен состав сборной Беларуси по биатлону на первые международные старты сезона-2018/19
Тренерский штаб сборной Беларуси определил состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает
Стартовый этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 2 по 9 декабря.
Первый этап Кубка IBU состоится в Идре (Швеция) с 29 ноября по 2 декабря.
Состав сборной Беларуси на этапе Кубка мира в Поклюке:
Мужчины — Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Антон Смольский и Максим Воробей.
Женщины — Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Дарья Юркевич.
Состав сборной Беларуси на этап Кубка IBU в Идре:
Мужчины — Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов.
Женщины — Инна Костюченко, Елена и Ирина Кручинкины.
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Тренерский штаб сборной Беларуси определил состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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