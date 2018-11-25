«Белпочта» выступает за унификацию лимитов на международные посылки с другими странами ЕАЭС

Лимиты на международные посылки в Беларуси необходимо унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС. Об этом заявил генеральный директор РУП «Белпочта» Владимир Матусевич в программе «Неделя» на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

Владимир Матусевич обозначил позицию «Белпочты» в вопросе лимитов на международные почтовые управления. «Наша позиция в том, чтобы эти лимиты коррелировали, они были унифицированы с лимитами наших стран-соседей по ЕАЭС», — сказал он.

Гендиректор «Белпочты» считает, что движение в сторону унификации по лимитам целесообразно — между странами ЕАЭС действует единое таможенное пространство.