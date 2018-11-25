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«Белпочта» выступает за унификацию лимитов на международные посылки с другими странами ЕАЭС

26.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Лимиты на международные посылки в Беларуси необходимо унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС. Об этом заявил генеральный директор РУП «Белпочта» Владимир Матусевич в программе «Неделя» на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

Владимир Матусевич обозначил позицию «Белпочты» в вопросе лимитов на международные почтовые управления. «Наша позиция в том, чтобы эти лимиты коррелировали, они были унифицированы с лимитами наших стран-соседей по ЕАЭС», — сказал он.

Гендиректор «Белпочты» считает, что движение в сторону унификации по лимитам целесообразно — между странами ЕАЭС действует единое таможенное пространство.

 
 
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Лимиты на международные посылки в Беларуси необходимо унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС. Об этом заявил генеральный директор РУП...
 
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