|
«Белпочта» выступает за унификацию лимитов на международные посылки с другими странами ЕАЭС
26.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Лимиты на международные посылки в Беларуси необходимо унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС. Об этом заявил генеральный директор РУП «Белпочта» Владимир Матусевич в программе «Неделя» на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.
Владимир Матусевич обозначил позицию «Белпочты» в вопросе лимитов на международные почтовые управления. «Наша позиция в том, чтобы эти лимиты коррелировали, они были унифицированы с лимитами наших стран-соседей по ЕАЭС», — сказал он.
Гендиректор «Белпочты» считает, что движение в сторону унификации по лимитам целесообразно — между странами ЕАЭС действует единое таможенное пространство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лимиты на международные посылки в Беларуси необходимо унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС. Об этом заявил генеральный директор РУП...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)