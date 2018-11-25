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Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%

26.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%. Соответствующий нормативный документ готовит Министерство архитектуры и строительства, сообщил руководитель ведомства Дмитрий Микуленок в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Средняя заплата в строительной отрасли в Минске превышает Br1 тыс., в регионах колеблется на уровне Br800-900. «Этого недостаточно. Мы вводим нормативный документ, чтобы с 1 января пошел расчет в новых цифрах — 30-35%», — сказал министр. При этом разные условия в оплате труда для рабочих в столице и регионах будут ликвидированы. «Разница в индексах действительно существовала. С 1 декабря ее уже не будет. Мы ее ликвидируем», — добавил Дмитрий Микуленок.

Министр констатировал нехватку кадров в стройотрасли Беларуси. В ведомстве рассчитывают, что рост зарплат позволит исправить ситуацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%. Соответствующий нормативный документ готовит Министерство архитектуры и строительства, сообщил...
 
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