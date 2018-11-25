﻿ Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза

26.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

. Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщат БЕЛТА.

«Уровень 2018 года — это 4 млн кв.м. Но основная задача, которую постоянно обозначает глава государства, — это обеспечение жильем нуждающихся и многодетных. По ним объемы будут увеличены. По многодетным поставлена еще более жесткая задача — за два года разобраться с очередью. Объем строительства жилья для многодетных будет увеличен примерно в 1,5 раза», — сказал Дмитрий Микуленок.

По словам министра, к концу этого года цена за квадратный метр не превысит Br923, в конце следующего года она будет равняться Br1050.

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
. Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карягин: из-за хамства и грубости Минская область потеряла почти 500 инвесторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика