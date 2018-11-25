. Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщат БЕЛТА.

«Уровень 2018 года — это 4 млн кв.м. Но основная задача, которую постоянно обозначает глава государства, — это обеспечение жильем нуждающихся и многодетных. По ним объемы будут увеличены. По многодетным поставлена еще более жесткая задача — за два года разобраться с очередью. Объем строительства жилья для многодетных будет увеличен примерно в 1,5 раза», — сказал Дмитрий Микуленок.

По словам министра, к концу этого года цена за квадратный метр не превысит Br923, в конце следующего года она будет равняться Br1050.