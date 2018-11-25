Как белоруска похудела на 17 кг и развила бизнес из блога о здоровом питании

После окончания школы Татьяна Гущинская переехала из Лиды в Минск, получила в БГЭУ диплом экономиста — «для корочки и маминого спокойствия». Но по специальности работать не захотела. Полтора года назад белоруска переквалифицировалась в инстаблогера, онлайн-коуча и диетолога. За три месяца она похудела на 17 кг и теперь составляет программы по питанию и тренировкам для других. У 24-летней Тани Гущинской — 36 тысяч подписчиков в инстаграме и клиенты из Беларуси, России и США. Сегодня лидчанка работает на себя и признается: это невероятный кайф.

«При росте 176 сантиметров я весила 75 килограммов»

— Я никогда не мечтала стать экономистом — просто хотела поступить на бюджет и получить общежитие, — говорит Таня. — На втором курсе осознала, что работа бухгалтера или аудитора вообще не мое. Но маме было важно, чтобы я получила высшее образование.

Таня не бросила нархоз, исправно сдавала сессии, ходила на лекции и семинары, а еще незаметно, но уверенно набирала лишние килограммы.

— Покупала в магазинах всякую фигню, ела по ночам булки, заедала стрессы. А потом обнаруживала на весах плюс пару килограммов. За несколько месяцев так поправилась, что при росте 176 см стала весить 75 кг. В голове поселилась навязчивая идея: надо похудеть.

Девушка начала читать советы российских блогеров и диетологов, искала в интернете здоровые рецепты.

— Старалась худеть адекватно, без всяких диет. Постепенно меняла пищевые привычки и начала регулярно заниматься спортом. Носила с собой контейнеры, заранее продумывала перекусы. За три месяца благодаря грамотному подходу похудела на 17 килограммов. Во всех параметрах уменьшилась примерно на 10 сантиметров. Причем такое быстрое похудение не стало для организма стрессом, — подчеркивает Таня.

Какие изменения в рационе помогли ей достигнуть цели?

— Во-первых, я полюбила каши. Раньше мое утро начиналось с булок и бутербродов с колбасой. Но быстро поняла: овсянка с орехами и сухофруктами — это, оказывается, так вкусно! Во-вторых, перестала есть жареное, хотя в детстве мясо на сковородке — это была тема, — смеется девушка. — Сейчас в моем рационе много сыров, яиц, овощей, хлебцы, макароны из твердых сортов, рыба. Причем простое и здоровое питание мне действительно нравится, а вот к сладкому и другим вредным продуктам я стала равнодушна.

Таня подкорректировала и график тренировок. Сделала его четким и эффективным.

— Начинала с бега и занятий по утрам дома. А после добавила в расписание три-четыре тренировки в тренажерном зале. Такая организованность полезна не только для фигуры, но и для других сфер. Если немного позанимаюсь с утра, то, как электровеник, бодро работаю весь день.

«Первые две тысячи подписчиков собрала на фото тарелок с ПП рецептами»

Девушка худела сама и делилась ПП рецептами с подписчиками в инстаграме. С этого и начался Танин блог, у которого сегодня 36 тысяч подписчиков.

— Каждый день я готовила что-то новое и постила свои тарелки. Это находило отклик — люди подписывались, сохраняли рецепты, оставляли комментарии. Тарелки помогли собрать около двух тысяч подписчиков. Тогда мне казалось, что это очень много, — улыбается блогер. — Подписчикам было интересно, кто стоит за этими рецептами. Они просили рассказать свою историю, поделиться опытом похудения и секретом хорошей физической формы. Тогда я начала публиковать свои фото с мини-историями. Это помогло нарастить неплохую аудиторию. Одними из самых популярных постов до сих пор остаются снимки в духе «до и после».

На начальном этапе Таня не верила, что инстаграм может приносить деньги. Она продолжала работать бухгалтером по фиксированному графику, получала свои 350 долларов, а блог оставался хобби.

— Друзья говорили, у меня столько знаний в вопросах похудения и ЗОЖ, что пора делиться с другими и делать на этом бизнес.

Белоруска окончила трехмесячные курсы по диетологии, еще одни — по тренерской работе — и попробовала составлять индивидуальные программы по питанию и тренировкам. Набрала первую экспериментальную группу из своих же подписчиков и предложила им комплексную программу абсолютно бесплатно. Но быстро поняла: это не работает.

— Если человек ничего не платит, у него нет мотивации следовать плану и работать по расписанию. Когда я сделала онлайн-консультации платными, процесс пошел. Ко мне пришли мотивированные девушки, которые хотели добиваться результата.

Росло количество подписчиков в инстаграме, а вместе с ними и клиентура. Первую прибыль от онлайн-консультирования диетолог вкладывала в рекламу и раскрутку собственного блога.

— А жила по-прежнему на зарплату бухгалтера. Когда заработок с онлайн-программ превысил ежемесячную зарплату, я задумалась: почему бы не сделать хобби основным занятием?

«Не представляю, что вернусь к офисной работе, где надо утверждать отпуск за полгода»

Сегодня Таня Гущинская работает онлайн-коучем — без выходных, зато на себя. Она расписывает программы питания и тренировок для клиентов из Беларуси, России, США и других стран, круглосуточно отвечает на их вопросы. Плюс ведет фитнес-блог о питании, здоровом образе жизни, красоте и мотивации.

— Я называю себя, скорее, диетологом и коучем, а не блогером. Блогеры стремятся наращивать число подписчиков — у меня же такой цели нет. Я веду инстаграм, потому что это приносит удовольствие и помогает нарабатывать клиентуру. Сам по себе инстаграм не приносит мне дохода, а, наоборот, требует регулярных вложений. Зарабатываю только на диетологии и онлайн-сопровождении клиентов. И мне это очень нравится.

Таня радуется достижениям своих клиентов. Говорит, иногда девушки возвращаются с благодарностями:

— Говорят спасибо за то, что стали уверенней и счастливей. Недавно одна женщина написала, что благодаря правильному питанию сбросила вес и наконец смогла забеременеть. Если моя работа служит таким прекрасным целям — это счастье.

За авторскими программами питания и тренировок к 24-летнему диетологу обращаются девушки и женщины от 16 до 70 лет. За время интервью Таня несколько раз проверяет мессенджеры, в которых кипит жизнь.

— Иногда девушки задают вопросы даже посреди ночи. Я чувствую гиперответственность и остаюсь на связи 24/7.

Диплом «вышки» пока лежит дома на полке, а доход приносит любимое дело. На вопрос, как близкие отреагировали на смену деятельности, молодая белоруска отвечает:

— По-разному. Когда только начинала вести блог, практически никто не поддерживал меня. Знакомые и родственники уверяли, что надо иметь стабильную работу. Бабушка до сих пор считает, что я безработная. Честно говоря, у меня самой бывает такое ощущение. Я делаю то, что мне нравится, самостоятельно распоряжаюсь своим временем и иногда задумываюсь: разве это работа? Не могу представить, что вернусь к офисной работе, где надо утверждать отпуск за полгода. Я тружусь много и почти без выходных, но ценю свободу: захотела — и уехала в другой город.