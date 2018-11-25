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Как перестать постоянно объедаться? Объясняет психолог

26.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос», отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

«Ненавижу свою фигуру, но на диете выдерживаю максимум два дня. Потом снова срыв и «привет, холодильник!» — пишет наша читательница. Частая история, правда? А сейчас начнется период «срочного предновогоднего похудения», поэтому советы психолога о том, как избавиться от обжорства, будут как никогда актуальны.

 
 
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«Ненавижу свою фигуру, но на диете выдерживаю максимум два дня. Потом снова срыв и «привет, холодильник!» - пишет наша читательница. Частая история, правда? Читаем,...
 
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