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Как перестать постоянно объедаться? Объясняет психолог
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
«Ненавижу свою фигуру, но на диете выдерживаю максимум два дня. Потом снова срыв и «привет, холодильник!» — пишет наша читательница. Частая история, правда? А сейчас начнется период «срочного предновогоднего похудения», поэтому советы психолога о том, как избавиться от обжорства, будут как никогда актуальны.
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«Ненавижу свою фигуру, но на диете выдерживаю максимум два дня. Потом снова срыв и «привет, холодильник!» - пишет наша читательница. Частая история, правда? Читаем,...
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