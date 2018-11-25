"В паре всегда выигрывает тот, кто большая сволочь". Мужской взгляд на манипуляции в отношениях

Кто людям помогает,

Лишь тратит время зря,

Хорошими делами

Прославиться нельзя

Старуха Шапокляк

Один мой знакомый женился поздно. В жены взял женщину с ребенком. Он — состоявшийся и перспективный, она — в разводе и с ребенком. Женщина была благодарна: вероятность того, что он женится, — почти сто процентов, а для нее выйти снова замуж — тот еще квест.

Ну и вот. Уложили они как-то ее сына, сидят, обнявшись, ее телевизор смотрят, что-то из рубрики «для тех, кто не спит». Он потянулся и говорит, что-то, мол, есть захотелось. И вскочила она! И побежала на кухню она! И стала жарить ему блинчики! Блинчики, понимаете? В двенадцать часов ночи!

На этом простом, как утюг, бытовом примере, хорошо видна давно известная житейская мудрость. Кто все делает, на того все и валят.

На добрых, отзывчивых, уступчивых все ездят. Так бывает и в колхозах (там это обычно лошадь), и на предприятиях, и в офисах — повсеместно, в общем. Семья — не исключение. Даже наоборот: в семье, где люди живут долгие годы душа в душу, этот феномен проявляется наиболее ярко.

Отбросив романтическую чушь, которая с годами все равно проходит, в союзе двух сердец люди работают друг для друга психологическими костылями. У каждого есть свои тараканы и слабости. Супруг (-а) должен (-на) позволять вдоволь в них поупражняться. Для каждой королевы драмы нужен зритель. Каждого непонятого должен кто-то выслушивать. О каждом трутне должен кто-то заботиться. Желающие страдать должны регулярно получать такую возможность.



Автор иллюстраций "Заяц ПЦ" : Линор Горалик

В результате формируется то, что люди обычно называют «жить без него/ нее не могу». Люди цепляются друг за друга выступающими чертами своих личностей, то есть недостатками.

Конечно, у психологически зрелых, гармоничных личностей выступов меньше. У них все иначе. Но кто их видел, этих единорогов?

Ну и вот. Пара сложилась. Может быть, они даже скрепили свою ячейку официальным штампом, венчанием в церкви или еще более прочными узами — ипотекой. Дальше начинается самое интересное.

Время идет. Люди меняются. Отношения людей меняются тоже.

И выигрывает всегда тот, кто большая сволочь.

Манипулирование людьми — наш врожденный навык. Посмотрите, как бегают вокруг младенца мама, папа и бабушка, реагируют на любой всхлип. Человечек даже говорить еще не научился, а уже заставляет взрослых исполнять желания!

Стоит ли удивляться, что мы постоянно манипулируем родными и близкими. Ну конечно нет. А кем же еще, как не ими?

И всегда в паре кто-то окажется мастеровитее другого.





Да, в истории, что я упоминал в начале, доминировал мужчина. Так часто бывает. Но нельзя не признать, что женщины, конечно же, хитрее. Манипуляторы из них хоть куда. Это знают все папы девочек. Отказать этой крошке совершенно невозможно. Или лаской, или крупной, как горох, слезой, или топаньем ножки она обязательно своего добьется. С возрастом это не проходит. С возрастом это становится изощреннее, тоньше и незаметнее.

Самый, пожалуй, распространенный метод — манипуляция через чувство вины. Мне кажется, вот любой мужик, оглядываясь назад, на свою семейную жизнь, поймет, что почти все время был виноват.

То посуду не мыл, то борода кололась, то про день рождения тещи забыл, то с другой спутался. Всегда, в общем, найдутся какие-то незначительные поводы. В итоге ты виноват по совокупности, что выливается в тотальную претензию «я отдала ему лучшие годы». Опытный мужик старается вести себя потише и лишний раз не отсвечивать. Иногда спасает. Вроде новых поводов для обид не даешь. Но даже если их нет, есть другой метод.





Манипуляция через молчание. Это отдельное кунг-фу. Что-то из медитативных практик востока. Когда Великое Ничто пугает больше, чем гром снежной лавины. Из-за полного отсутствия входящего информационного потока у супруга внутри начинает шевелиться вполне серьезная паранойя. Мысленно начинаешь перебирать в голове события последних лет. Где был, что сказал, как смотрел, что забыл, где спалился.

Начать разговор с усиленно молчащей женщиной — это подвиг похлеще, чем броситься в атаку на вражеские редуты со знаменем наперевес. У меня есть знакомая пара, так они, по-моему, вообще друг с другом не разговаривают. Что удивительно, при этом оба утверждают, что безумно счастливы в браке, муж — самый лучший, жена — самая хорошая. И дети рождаются регулярно. Может, не для всего нужна вербальная коммуникация?..

Еще хороший метод — манипуляция гневом. Здесь, скорее, мужская тема. Сразу видится суровый тракторист или пролетарий. Хмурый такой, недовольный постоянно чем-то. Не трогайте папу, он устал! У мужчин от природы тестостерона побольше. Могут прикрикнуть. А то и стукнуть кулаком по столу. Прошли те времена, когда жену вокруг хаты с топором гоняли, не понять молодежи «традиционных семейных ценностей»! В общем, страшно.

А яростная женщина — это еще хуже.

Как бы то ни было, манипуляция очень простая. Все стараются семейного тирана не злить. Оттого делают все, что он хочет.

Гнев, игнор, обиды — сколько негатива! Конечно, все это очень плохо. То ли дело чувства положительные, светлые!

Замечательно можно, например, манипулировать при помощи надежды. Которые юношей питают. Чего греха таить, мужики даже женятся порой ради чего-то там ожидаемого к получению. Девушки тоже на обещания легко попадаются — исправиться, бросить пить, развестись с женой. Ждать обещанного можно годами, а оно никогда не наступает. И это правильно, потому что нельзя вот так вот взять и лишить человека надежды! Не надо выполнять свои обещания, это же бесчеловечно.





А если кто по каким-то причинам считает аморальным регулярно вводить людей в заблуждение (уж не знаю почему), есть вариант манипуляции тщеславием. Что-то из серии «жаль, конечно, что ты не сможешь купить мне десятый айфон», или «ты такой умный! Переведешь мне эту статью?», или «вот Бирюковы на Мальдивы ездили. А нам слабо?». Не случайно все эти провокационные фразы звучат в голове женским голосом. Гордыня — это наша, мужская, слабость. Значит, и ведемся на тщеславие в основном тоже мы.

Думаю об этом, и диву даюсь. Как же в этом мире все меркантильно, что ли, утилитарно. Дети манипулируют родителями, родители — детьми. Мужчины — женщинами, женщины — мужчинами. При этом где-то фоном нами всеми манипулируют средства массовой информации, политики и начальники.

Неужели только на этом и строятся человеческие отношения?

Конечно же нет! Есть святое и чистое чувство, которое будит в нас самое лучшее. Это чувство — воспетое поэтами и драматургами — и есть последняя надежа человеческого рода.

Любовь. Как она прекрасна!

И как прекрасно в этой самой связи она подходит для манипуляций. «Ты же любишь, меня? Ты же это сделаешь для меня?». «Как ты мог! Наверное, ты меня совсем не любишь!».

И ты, конечно, побежишь, купишь, привезешь, помоешь, прикрутишь. Как маленький ребенок в поисках маминого тепла…

Можете считать меня старым циником. Но мне кажется полезным видеть мир таким, каков он есть: без прикрас, силикона и котиков. Поэтому предлагаю вместо того, чтобы сотрясаться рыданиями на похоронах романтических грез, активно осваивать искусство манипуляции для своей же пользы. И люди к вам потянутся. И будет вам счастье!

Как говорится, так и живем. Душа в душу.