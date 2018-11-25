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На детском «Евровидении-2018» победила Роксана Венгель из Польши

26.11.2018 08:42 — Разное | БДГ  
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Международный детский конкурс «Евровидение-2018» завершился в «Минск-Арене» 25 ноября. Победила 13-летняя Роксана Венгель из Польши.

В финале шоу участвовали представители из 20 стран мира, это рекордное количество участников за всю историю конкурса.

Роксана Венгель исполнила песню Anyone I Want To Be и получила 215 баллов, второе завоевала Анжелина из Франции (203 балла), третье – Джаэль из Австралии (201 балл).

Представитель Беларуси Даниэль Ястремский с песней Time занял 11 место (114 баллов).

Photo by: Andres Putting

 
Теги: Минск
 
 
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Международный детский конкурс «Евровидение-2018» завершился в «Минск-Арене» 25 ноября. Победила 13-летняя Роксана Венгель из Польши.
 
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