На детском «Евровидении-2018» победила Роксана Венгель из Польши

Международный детский конкурс «Евровидение-2018» завершился в «Минск-Арене» 25 ноября. Победила 13-летняя Роксана Венгель из Польши.

В финале шоу участвовали представители из 20 стран мира, это рекордное количество участников за всю историю конкурса.

Роксана Венгель исполнила песню Anyone I Want To Be и получила 215 баллов, второе завоевала Анжелина из Франции (203 балла), третье – Джаэль из Австралии (201 балл).

Представитель Беларуси Даниэль Ястремский с песней Time занял 11 место (114 баллов).

Photo by: Andres Putting