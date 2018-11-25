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На детском «Евровидении-2018» победила Роксана Венгель из Польши
Международный детский конкурс «Евровидение-2018» завершился в «Минск-Арене» 25 ноября. Победила 13-летняя Роксана Венгель из Польши.
В финале шоу участвовали представители из 20 стран мира, это рекордное количество участников за всю историю конкурса.
Роксана Венгель исполнила песню Anyone I Want To Be и получила 215 баллов, второе завоевала Анжелина из Франции (203 балла), третье – Джаэль из Австралии (201 балл).
Представитель Беларуси Даниэль Ястремский с песней Time занял 11 место (114 баллов).
Photo by: Andres Putting
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Международный детский конкурс «Евровидение-2018» завершился в «Минск-Арене» 25 ноября. Победила 13-летняя Роксана Венгель из Польши.
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