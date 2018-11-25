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Около тысячи грузовиков скопилось на выезде из Беларуси

26.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Около тысячи фур в понедельник утром на границе ждут выезда в Литву, Польшу и Латвию. Об этом сообщает сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.

Самая сложная ситуация — на белорусско-литовской границе. По данным на 9.00 в «Каменном Логе» на выезд из Беларуси стоят более 360 грузовиков, в «Бенякони» — более 200, в «Привалке» — более 170, в «Котловке» — более 80.

Есть очереди на белорусско-латвийской границе. В «Урбанах» стоят более 100 фур, в «Григоровщине» — около 60.

На белорусско-польской границе выезда в «Брузгах» ждут более 80 фур, в «Берестовице» — более 70, а в «Козловичах» — около 60 грузовых автомобилей.

Госпогранкомитет советует учитывать эту информацию при планировании поездок.

 
 
Ссылка на источник 60
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Самая сложная ситуация - на белорусско-литовской границе. Но есть небольшие очереди на выезд в Латвию и Польшу.
 
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