Наш совместный с сетью гипермаркетов «Корона» кулинарный конкурс «Мастер-класс от читателей» близится к своему завершению. С тремя рецептами, присланными в редакцию, мы вас уже познакомили. Настало время четвертого блюда — как описывает его автор, «восточного стритфуда и фастфуда в одном флаконе». Сегодня рассказываем и показываем, как приготовить китайские пельмени на пару — баоцзы.

В своем письме в редакцию брестчанка Оксана рассказывает: «Хочу поделиться нашим фирменным блюдом. Это баоцзы — китайские пирожки на пару с начинкой. Они поселились в нашей семье после поездки папы со старшей дочерью в Китай. Бывают разные начинки: мясо, овощи и даже арахисовая паста. В баоцзы также добавляют устричный соус, кунжутное масло и другие китайские продукты, которые у нас достаточно сложно купить. Но китайское блюдо настолько запало в сердце, что было решено повторить этот сочный шедевр в домашних условиях».

Ингредиенты:

Дрожжевое тесто — 500 г;

Свинина (желательно шейная часть) — 350 г;

Корень имбиря — 3 см;

Зеленый лук — 5−7 перьев;

Крахмал — 1,5 ч.л.;

Красный перец — 0,5 ч.л.;

Сахар — 0,5 ч.л.;

Соевый соус — 5 ст.л.;

Кунжут для украшения.





Приготовление:

1. Мелко режем мясо (можно использовать фарш, но тогда начинка будет не такой сочной).





2. Измельчаем корень имбиря и добавляем его к мясу.





3. Туда же кладем мелко рубленный лук.





4. Добавляем соль и сахар.





5. Посыпаем красным перцем.





6. Смешиваем крахмал с соевым соусом.





7. Маринуем получившейся смесью мясо с луком и имбирем, предварительно все перемешав.





8. Пока начинка маринуется, занимаемся тестом. Раскатываем его в тонкие листы.





9. Делаем из теста кружочки диаметром 7−9 см.





10. В середину каждого кружка кладем немного начинки и защипываем края, чтобы получился мешочек.





11. Повторяем процедуру, пока начинка не закончится.





12. Кладем баоцзы в емкость для пароварки и отправляем готовиться на полчаса.





13. Выкладываем готовые баоцзы на тарелку.





14. Посыпаем кунжутом и при желании украшаем зеленью.





15. Готово!





Советы по выбору продуктов Продукты для нашего блюда помогает выбирать повар ресторана «Амстердам» Андрей Жичко. — Самый важный ингредиент баоцзы — естественно, начинка, — объясняет эксперт. — Мы остановились на традиционной для белорусов свинине, однако выбирать ее нужно очень внимательно. Привычное нам жирное мясо не подойдет. Как правильно замечает автор рецепта, нужна шея, еще можно попробовать сделать начинку из поясничной части. К примеру, грудинку брать не советую — в ней слишком много сала.

— Так как тесто мы покупаем готовым, остановимся на второстепенных ингредиентах, — говорит Андрей. — Для начала корень имбиря — для Беларуси продукт несколько экзотический, поэтому выбирать его умеют не все. Я советую брать длинные корни, это показатель силы растения, а, значит, и содержания в корне полезных элементов. Если корень продается на развес, отломите от корня небольшую «веточку». Во-первых, цвет внутри должен быть однородным, во-вторых, вы должны сразу же почувствовать сильный запах.

— Напоследок выберем лук, — рассказывает повар. — Самое важное — ищите продукт с тонкими перьями, так как слишком толстые будут выступать из начинки и смогут повредить тесто. Так что чем мельче лук, тем лучше. Что касается качества, то я не советую брать фасованный лук в контейнерах под пищевой пленкой — он может быть «подвявшим».



Таким образом, четвертым победителем проекта и обладателем сертификата на 200 рублей становится Оксана из Бреста. С ней, как и с остальными авторами выигравших рецептов, мы свяжемся после завершения проекта. А уже через неделю ждите наш завершающий выпуск, в котором мы расскажем об очередном блюде и назовем имя последнего победителя.

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