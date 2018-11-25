Нил Деграсс Тайсон назвал Илона Маска главным инноватором, способным предотвратить войны

Знаменитый астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон уверен, что критикуемые многими проекты Илона Маска могут кардинально изменить будущее и предотвратить войны.

"Каким бы важным ни был Стив Джобс, а в этом сомнений нет, а также Билл Гейтс, с которым они вместе породили компьютерную революцию, есть важный нюанс: Илон Маск пытается изобрести новое будущее, а не очередное компьютерное приложение. Маск думает об обществе, культуре, о том, как мы взаимодействуем друг с другом, какие силы следует приложить, чтобы вывести цивилизацию на качественно новый уровень", - считает Тайсон.

Космическая экспансия, отмечает он, устранит соперничество за сокращающиеся ресурсы - одну из главных причин войн. "Космос - бесконечный источник ресурсов. Нет необходимости воевать, просто лети на астероид и добывай".

По мнению астрофизика, именно эту цель реализует Маск, которого, подчеркивает Тайсон, склонны недооценивать: "Но признание еще придет - когда отрасли, которые он трансформирует, изменят жизнь тех, кто сейчас и понятия не имеет о том, что происходит".