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Эксперты назвали самые распространенные причины неисправности смартфонов

26.11.2018 07:14 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты компании SquareTrade провели исследование, в рамках которого определили, с какими неисправностями смартфоны чаще всего попадают в ремонт.

Чаще всего, в 66% случаев, в ремонт сдают смартфоны, имеющие проблемы с экраном. 29% из них приходится на разбитые дисплеи, 27% - на поцарапанные, оставшиеся 10% - на другие неисправности экранов.

На втором месте, с 22%, - "умерший" аккумулятор. На третьем и четвертом (по 16%) - проблемы с тачскрином и сколы на корпусе смартфона.

Самой распространенной причиной, приведшей к необходимости ремонта, специалисты называют случайное выскальзывание гаджета из рук. Реже смартфоны выпадают из карманов и сумок. Более чем в половине случаев, отмечают эксперты, падают в воду, в частности, в унитаз.

 
 
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Эксперты компании SquareTrade провели исследование, в рамках которого определили, с какими неисправностями смартфоны чаще всего попадают в ремонт. Чаще всего, в 66%...
 
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