В Брестской области в огне погибли два человека

Пожар со смертельным исходом произошел в деревне Кривошин Ляховичского района на ул. Пионерской. Загорелся частный деревянный дом, обложенный кирпичом. Спасатели обнаружили на диване в жилой комнате погибшего хозяина дома, пенсионера 1956 года рождения, сообщили в МЧС.

Еще одно возгорание имело место в д. Синкевичи Лунинецкого района на ул. Молодежной. Загорелся кирпичный дом, принадлежащий пенсионерке 1950 г.р. Погибшую женщину 1932 г.р., мать хозяйки дома, нашли на полу в жилой комнате.