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Маск планирует стать первым человеком на Марсе

26.11.2018 09:11 — Разное | Партизан  
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Илон Маск планирует полететь на Марс на одной из своих ракет SpaceX.



Об этом он рассказал на канале HBO, пишет Axios

"Я точно знаю, что делать, я говорю о переезде туда", - сказал он.

Маск предполагает,что полет может состояться через семь лет, а стоимость билета будет "около пары сотен тысяч долларов".

При этом Маск оценил вероятность вижить во время миссии в 70%. Он не согласился с тем мнением, что путешествие на Марс может стать способом для богатых улететь от проблем на этой планете.

"Вероятность смерти на Марсе намного выше, чем на Земле", - отметил он.


"Это будет тяжело, есть хорошие шансы умереть, путешествуя в маленькой жестянке в глубоком космосе", - сказал он.

Маск добавил, что даже в случае успешного прибытия на Марс, надо будет без остановки работать, чтобы построить базу.

Он сравнил такое путешествие с экспедицией в Антарктику в начале 20 века, но подчеркнул, что готов пойти на это без колебаний.

 
 
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Илон Маск планирует полететь на Марс на одной из своих ракет SpaceX.
 
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