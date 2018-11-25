Маск планирует стать первым человеком на Марсе









Axios Об этом он рассказал на канале HBO, пишет





"Я точно знаю, что делать, я говорю о переезде туда", - сказал он.





Маск предполагает,что полет может состояться через семь лет, а стоимость билета будет "около пары сотен тысяч долларов".





При этом Маск оценил вероятность вижить во время миссии в 70%. Он не согласился с тем мнением, что путешествие на Марс может стать способом для богатых улететь от проблем на этой планете.





"Вероятность смерти на Марсе намного выше, чем на Земле", - отметил он.









"Это будет тяжело, есть хорошие шансы умереть, путешествуя в маленькой жестянке в глубоком космосе", - сказал он.





Маск добавил, что даже в случае успешного прибытия на Марс, надо будет без остановки работать, чтобы построить базу.





Он сравнил такое путешествие с экспедицией в Антарктику в начале 20 века, но подчеркнул, что готов пойти на это без колебаний.