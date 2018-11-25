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В Рогачеве треснул многоквартирный дом

26.11.2018 09:08 — Разное | Партизан  
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В Рогачеве жители дома по адресу ул. Ленина, 120, не на шутку обеспокоены: на многоэтажке появилась метровая трещина. Даже коммунальники не остались в стороне и поспешили разместить объявления на дверях подъезда с предупреждением: «Будьте внимательны на аварийном участке!»


Фото носит иллюстративный характер

Журналисты местного портала «Свободнае слова» воочию убедились, что жить в доме с трещиной, которая постоянно увеличивается, не безопасно и обратились за комментарием КЖЭУП «Рогачёв».

Как рассказала начальник цеха по эксплуатации и обслуживанию жилого фонда предприятия Наталья Петрикова, всему виной — оконные проемы, которые при строительстве в далеком 1982 году сделали меньше, чем указано в проекте. Спустя годы в оконном проеме второго подъезда жители обнаружили многометровую трещину, которая со временем лишь увеличивалась в размерах.


Также свою лепту внесли регулярные ремонтные работы с использованием вибрирующего электрооборудования и близость к железнодорожным путям.

Тем не менее решать проблемы будут и начнут уже завтра, 26 ноября. Планируется провести работы «по демонтажу облицовочной кладки оконных проёмов в подъезде № 2 с 5-го по 2-й этаж с последующим восстановлением согласно проекту». А пока в КЖЭУП рекомендуют освободить парковочные места у подъездов — чтобы не мешать проведению ремонтно-строительных работ.

 
 
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В Рогачеве жители дома по адресу ул. Ленина, 120, не на шутку обеспокоены: на многоэтажке появилась метровая трещина. Даже коммунальники не остались в стороне и...
 
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