В Рогачеве треснул многоквартирный дом

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«Свободнае слова» воочию убедились, что жить в доме с трещиной, которая постоянно увеличивается, не безопасно и обратились за комментарием КЖЭУП «Рогачёв». Журналисты местного порталавоочию убедились, что жить в доме с трещиной, которая постоянно увеличивается, не безопасно и обратились за комментарием КЖЭУП «Рогачёв».





Как рассказала начальник цеха по эксплуатации и обслуживанию жилого фонда предприятия Наталья Петрикова, всему виной — оконные проемы, которые при строительстве в далеком 1982 году сделали меньше, чем указано в проекте. Спустя годы в оконном проеме второго подъезда жители обнаружили многометровую трещину, которая со временем лишь увеличивалась в размерах.









Также свою лепту внесли регулярные ремонтные работы с использованием вибрирующего электрооборудования и близость к железнодорожным путям.





Тем не менее решать проблемы будут и начнут уже завтра, 26 ноября. Планируется провести работы «по демонтажу облицовочной кладки оконных проёмов в подъезде № 2 с 5-го по 2-й этаж с последующим восстановлением согласно проекту». А пока в КЖЭУП рекомендуют освободить парковочные места у подъездов — чтобы не мешать проведению ремонтно-строительных работ.