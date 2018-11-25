Уникальный случай: гомельчанин стал священником в 70 лет









В католическом соборе святого Олександра в Киеве 24 ноября епископ Киевско-Житомирского диоцеза в Украине Виталий Кривицкий посвятил в пресвиторы гомельчанина Николая Ермакова. Он — давний прихожанин гомельского костела, в 66 лет поступил в семинарию. Недавно Николаю стукнуло 70 лет, и вскоре он торжественно был принят в священники Римско-католической церкви.





Чтобы стать свидетелями этого важнейшего в жизни Николая события в Киев приехали на автобусе прихожане и священник из Гомеля , а из польского Люблина — бывший настоятель отец Славомир, который помогал Николаю услышать призыв Господа и ответить на него.









Katolik.life уже рассказывал, что Николай работал инженером-конструктором и прожил до седых волос неверующим. Но потом неожиданно встретился с воскресшим Иисусом, пришел в католически храм.





После 20 лет пребывания в Неокатехуменате, в том числе служения странствующим катехистом в Латвии, гомельский верующий почувствовал сильное призвание к священству, так как за это время видел много людей, которые страдают, которым нужна помощь, слово Божие.



