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Уникальный случай: гомельчанин стал священником в 70 лет

26.11.2018 08:59 — Разное | Партизан  
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Николай был обычным инженером, не верил в Бога, но вдруг встретил воскресшего Иисуса.



В католическом соборе святого Олександра в Киеве 24 ноября епископ Киевско-Житомирского диоцеза в Украине Виталий Кривицкий посвятил в пресвиторы гомельчанина Николая Ермакова. Он — давний прихожанин гомельского костела, в 66 лет поступил в семинарию. Недавно Николаю стукнуло 70 лет, и вскоре он торжественно был принят в священники Римско-католической церкви.

Чтобы стать свидетелями этого важнейшего в жизни Николая события в Киев приехали на автобусе прихожане и священник из Гомеля, а из польского Люблина — бывший настоятель отец Славомир, который помогал Николаю услышать призыв Господа и ответить на него.


Katolik.life уже рассказывал, что Николай работал инженером-конструктором и прожил до седых волос неверующим. Но потом неожиданно встретился с воскресшим Иисусом, пришел в католически храм.

После 20 лет пребывания в Неокатехуменате, в том числе служения странствующим катехистом в Латвии, гомельский верующий почувствовал сильное призвание к священству, так как за это время видел много людей, которые страдают, которым нужна помощь, слово Божие.

Николай поступил в ближайшую к Гомелю неокатехуменальную семинарию Redemptoris Mater в Киеве. После священнического рукоположения Николай должен будет служить пять лет в Киево-Житомирской епархии. Потом священника могут направить в любую страну мира. Сам Николай согласен поехать служить куда угодно — куда направит епископ и сам Господь.




 
Теги: Гомель
 
 
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Николай был обычным инженером, не верил в Бога, но вдруг встретил воскресшего Иисуса.
 
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