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Весь сбор от матча с "Гомелем" брестское "Динамо" передаст семье Владимира Журавля

26.11.2018 08:56 — Разное | Партизан  
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Весь сбор от матча 29-го тура чемпионата страны с "Гомелем" (0:0) и все средства от работы фан-шопа брестское "Динамо" передаст семье своего бывшего главного тренера ушедшего из жизни Владимира Журавля.



Об этом сообщает Василий Сарычев в статье для vb.by. 

Перед поединком на поле вынесли растяжку в память о тренере.


 
Теги: Гомель
 
 
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Весь сбор от матча 29-го тура чемпионата страны с "Гомелем" (0:0) и все средства от работы фан-шопа брестское "Динамо" передаст семье своего бывшего главного тренера...
 
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