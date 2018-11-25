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Весь сбор от матча с "Гомелем" брестское "Динамо" передаст семье Владимира Журавля
Весь сбор от матча 29-го тура чемпионата страны с "Гомелем" (0:0) и все средства от работы фан-шопа брестское "Динамо" передаст семье своего бывшего главного тренера ушедшего из жизни Владимира Журавля.
Об этом сообщает Василий Сарычев в статье для
Перед поединком на поле вынесли растяжку в память о тренере.
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Весь сбор от матча 29-го тура чемпионата страны с "Гомелем" (0:0) и все средства от работы фан-шопа брестское "Динамо" передаст семье своего бывшего главного тренера...
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