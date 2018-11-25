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Беларусь наторговала с Китаем на отрицательное сальдо в 2 миллиарда долларов

26.11.2018 08:53 — Разное | Партизан  
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Отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами с Китаем за девять месяцев составило 1,991 млрд долларов. Это второй результат в итоговом минусе внешнеторгового баланса страны после России.

Товарный минус в торговле с Россией в этот период превысил 7,157 млрд долларов, сообщает «Ежедневник». В целом, как следует из данных Белстата, отрицательное сальдо составило 3,183 млрд долларов,.

В течение третьего квартал произошло изменение в топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси. Традиционный поставщик товаров и оборудования на белорусский рынок — Италия — был вытеснен Казахстаном. Также по сравнению с первыми двумя кварталами Китай вытеснил с третьего места Великобританию.

Лидером в торговле товарами с Беларусью остается Россия, на которую приходится почти 50% всего товарооборота. Второе место (с положительным сальдо в пользу Беларуси свыше 2 млрд долларов) удерживает Украина.

Также в первой десятке Германия, Польша, Нидерланды, Литва и Турция.

 
 
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Отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами с Китаем за девять месяцев составило 1,991 млрд долларов. Это второй результат в итоговом минусе внешнеторгового...
 
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