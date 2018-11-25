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Минздрав не ожидает серьезной эпидемии гриппа в Беларуси
Министерство здравоохранения Беларуси не ожидает серьезной эпидемии гриппа в этом сезоне.
Об этом рассказал в эфире программы "Контуры" на телеканале
Рост заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля.
Валерий Малашко пообещал, что цены в аптеках в это время не повысятся. За 2018 год стоимость лекарств в аптеках страны выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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Министерство здравоохранения Беларуси не ожидает серьезной эпидемии гриппа в этом сезоне.
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