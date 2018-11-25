Минздрав не ожидает серьезной эпидемии гриппа в Беларуси

ОНТ министр здравоохранения Валерий Малашко. По его словам, в стране будут достигнуты оптимальные цифры привитости населения, а аптеки уже готовы к возможному всплеску заболеваемости. Об этом рассказал в эфире программы "Контуры" на телеканалеминистр здравоохранения Валерий Малашко. По его словам, в стране будут достигнуты оптимальные цифры привитости населения, а аптеки уже готовы к возможному всплеску заболеваемости.





Рост заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля.





Валерий Малашко пообещал, что цены в аптеках в это время не повысятся. За 2018 год стоимость лекарств в аптеках страны выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



