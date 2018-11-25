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Минздрав не ожидает серьезной эпидемии гриппа в Беларуси

26.11.2018 08:49 — Разное | Партизан  
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Министерство здравоохранения Беларуси не ожидает серьезной эпидемии гриппа в этом сезоне.

Об этом рассказал в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ министр здравоохранения Валерий Малашко. По его словам, в стране будут достигнуты оптимальные цифры привитости населения, а аптеки уже готовы к возможному всплеску заболеваемости.

Рост заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля.

Валерий Малашко пообещал, что цены в аптеках в это время не повысятся. За 2018 год стоимость лекарств в аптеках страны выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.


 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси не ожидает серьезной эпидемии гриппа в этом сезоне.
 
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