"Белпочта" выступает за увеличение лимитов на международные посылки









"Наша позиция в том, чтобы лимиты были унифицированы с лимитами наших стран-соседей по ЕАЭС", - сказал Матусевич.





Он отметил, что унификация должна иметь место, так как между странами ЕАЭС действует единое таможенное пространство.





Сейчас беспошлинный лимит на международные почтовые отправления в Беларуси – 22 евро и 10 килограммов. В России, к примеру, сумма, на которую можно заказать посылки из заграницы – 1000 евро.





Ранее министр связи Беларуси Константин Шульган сообщал, что в республике планируется "отпустить" лимит до 200 долларов и 31 килограмма.



