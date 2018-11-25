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"Белпочта" выступает за увеличение лимитов на международные посылки

26.11.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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Лимиты на посылки из зарубежных интернет-магазинов следует унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС, заявил гендиректор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич в эфире телеканала СТВ.



"Наша позиция в том, чтобы лимиты были унифицированы с лимитами наших стран-соседей по ЕАЭС", - сказал Матусевич.

Он отметил, что унификация должна иметь место, так как между странами ЕАЭС действует единое таможенное пространство.

Сейчас беспошлинный лимит на международные почтовые отправления в Беларуси – 22 евро и 10 килограммов. В России, к примеру, сумма, на которую можно заказать посылки из заграницы – 1000 евро.

Ранее министр связи Беларуси Константин Шульган сообщал, что в республике планируется "отпустить" лимит до 200 долларов и 31 килограмма.


 
 
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Лимиты на посылки из зарубежных интернет-магазинов следует унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС, заявил гендиректор РУП "Белпочта" Владимир...
 
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