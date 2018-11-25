Бананы с сюрпризом: 170 килограмм кокаина нашли в польских магазинах









Наркотики были найдены сотрудниками одного из продовольственных магазинов в Мазовецком воеводстве в субботу, 24 ноября. После этого их обнаружили в торговых сетях Лодзинского и Нижнесилезского воеводства.





Всего в торговую сеть попали не менее 170 кг наркотиков. Килограммовые пакеты с кокаином находились на дне коробок с бананами, прибывшими из Эквадора.





Полиция проводит расследование, владельцы товара устанавливаются. Известно, что торговая сеть не являлась прямым импортером бананов, а получала фрукты через посредников.



