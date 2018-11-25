Apple уступила Microsoft звание самой дорогой компании США









Oxu.Az , cтоимость основанной Биллом Гейтсом компании сейчас оценивают в $753 миллиарда, в то время как стоимость яблочного гиганта - в $746,8 миллиарда. Как передает, cтоимость основанной Биллом Гейтсом компании сейчас оценивают в $753 миллиарда, в то время как стоимость яблочного гиганта - в $746,8 миллиарда.





Тройку самых дорогих американских организаций замкнула Amazon с показателем в $736,8 миллиарда. Родительский холдинг компании Google - Alphabet - оценен в $725,5 миллиарда.





Напомним, в 2018 году рыночная капитализация Apple достигла рекордного показателя в триллион долларов. Однако после череды неудач, включая старт iPhone XS и iPhone XR, стоимость корпорации упала до $746 миллиардов.