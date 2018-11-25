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Apple уступила Microsoft звание самой дорогой компании США
Корпорация Microsoft оставила позади по рыночной капитализации компанию Apple и стала самой дорогой американской организацией.
Как передает
Тройку самых дорогих американских организаций замкнула Amazon с показателем в $736,8 миллиарда. Родительский холдинг компании Google - Alphabet - оценен в $725,5 миллиарда.
Напомним, в 2018 году рыночная капитализация Apple достигла рекордного показателя в триллион долларов. Однако после череды неудач, включая старт iPhone XS и iPhone XR, стоимость корпорации упала до $746 миллиардов.
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Корпорация Microsoft оставила позади по рыночной капитализации компанию Apple и стала самой дорогой американской организацией.
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