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В Казахстане впервые кастрировали педофила

26.11.2018 08:09 — Разное | Партизан  
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Власти Казахстана впервые в истории страны подвергли педофила химической кастрации.

Как сообщает Oxu.Az, это произошло через несколько месяцев после принятия нового закона, разрешающего такой метод наказания за педофилию.

Официальные лица объявили, что неназванный человек из Туркестанского региона получил инъекцию под наблюдением представителей Министерства здравоохранения страны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выделил более $25,000 на 2000 инъекций для мужчин, которые совершили нападения на детей в этом году.

Когда закон был принят, сенатор Бырганым Айтимова сказала, что кастрация будет «временной», состоящей из «одноразовой инъекции», основанной на «необходимости предотвращения совершения сексуального насилия». Проще говоря, такую инъекцию нужно делать два раза в год, чтобы она оставалась эффективной.

Белорусские власти упорно не могут решиться на кастрацию педофилов. Между тем, сообщения о таких преступлениях идут валом. 

 
 
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Власти Казахстана впервые в истории страны подвергли педофила химической кастрации.
 
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