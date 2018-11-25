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В Иваново увековечат лабура. Кто это?
В Иваново планируют установить скульптурную композицию, посвященную лабурам. Такое предложение поддержали на днях депутаты райсовета, пишет
Лабурами до конца XIX столетия называли коренных жителей Ивановщины, собиравших деньги на строительство храмов.
Кстати, церкви, на которые лабуры собирали деньги, в Ивановском районе сохранились. Это деревянные храмы XVIII века в деревнях Дружиловичи и Мохро. Сегодня многие местные считают, что «лабур» и «яновец» - близнецы-братья. На вопрос о своей национальной принадлежности здесь можно услышать ответ: «чистокровный лабур».
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В Иваново планируют установить скульптурную композицию, посвященную лабурам. Такое предложение поддержали на днях депутаты райсовета, пишет «Вечерний Брест».
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