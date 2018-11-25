В Иваново увековечат лабура. Кто это?









Лабурами до конца XIX столетия называли коренных жителей Ивановщины, собиравших деньги на строительство храмов.





Кстати, церкви, на которые лабуры собирали деньги, в Ивановском районе сохранились. Это деревянные храмы XVIII века в деревнях Дружиловичи и Мохро. Сегодня многие местные считают, что «лабур» и «яновец» - близнецы-братья. На вопрос о своей национальной принадлежности здесь можно услышать ответ: «чистокровный лабур».



