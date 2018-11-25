Беларусь наторговала с Китаем на отрицательное сальдо в 2 миллиарда долларов

Товарный минус в торговле с Россией в этом периоде превысил 7,157 млрд долларов. В целом отрицательное сальдо в этом периоде составило 3,183 млрд долларов, говорится в информации Белстата.





В течении третьего квартал произошло изменение в топ-10 важнейших торговых партнеров Беларуси. Традиционный поставщик товаров и оборудования на белорусский рынок Италия была вытеснена Казахстаном. Также по сравнению с первыми двумя кварталами Китай вытеснил с третьего места Великобританию.





Лидером в торговле товарами с Беларусью остается Россия, на которую приходится почти 50% всего товарооборота. Второе место (с положительным сальдо в пользу Беларуси свыше 2 млрд долларов) удерживает Украина.





Также в первой десятке Германия, Польша, Нидерланды, Литва и Турция.