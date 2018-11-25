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Россия подтвердила ранение трех украинских военных

26.11.2018 07:31 — Разное | Партизан  
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В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России заявили, что трём военнослужащим Украины, пострадавшим в результате провокации украинских Военно-морских сил в Чёрном море, была оказана медицинская помощь.

«Трём раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — отмечается в сообщении ФСБ.

В ответ на обвинения Украины ФСБ заявило о намерении представить доказательства провокации Киева в Чёрном море. И настаивает, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.

 
 
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В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России заявили, что трём военнослужащим Украины, пострадавшим в результате провокации украинских...
 
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