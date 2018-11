Украина может ввести военное положение из-за конфликта с Россией. Хроника

Совет нацбезопасности и обороны Украины приказал привести вооруженные силы в состояние полной боеготовности. Такой же указание получила Служба безопасности Украины (СБУ), сообщается в заявлении её пресс-службы. Президент Пётр Порошенко предложил ввести в стране военное положение − в понедельник, 26 ноября, это рассмотрит Верховная рада. Причина − в конфликте Украины и России в Керченском проливе.

Утром 25 ноября ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу. Они двигались из Одессы в Мариуполь, и им нужно было проплыть через Керченский пролив. По международному праву любые корабли могут «мирно пройти в водах другого государства». Со стороны Украины требовалось подать заявку, чтобы корабли пропустили через Крымский мост. По словам вице-президента Российской ассоциации международного морского права Камиля Бекяшева, Россия не имеет права не пропустить там корабли Украины − Азовское море принадлежит обеим странам.

ФСБ же заявил, что корабли не подали предварительные заявки. Пролив перегородили сухогрузами. Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир. На патрулирование пролива вышли боевые самолёты России. Украину обвинили в провокации, та ответила словами об «акте агрессии» со стороны восточного соседа.

Вечером Украина сообщила, что её корабли захватили с применением оружия − речь идёт об артиллерийсках катерах «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовом буксире «Яны Капу». В результате ранены шестеро украинских военнослужащих. Всего их экипажи насчитывают более 20 человек, и, по сообщениям украинских СМИ, эти люди взяты в плен. В сети появилось видео тарана российским кораблём украинского буксира (в ролике присутсвует ненормативная лексика). ФСБ подтвердил задержание кораблей.

Ночью прошло экстренное заседание Совета безопасности Украины. Обсуждалось введение военного положения − но это оставили на рассмотрение Верховной рады. Приказали привести в полную боевую готовность Вооружённые силы и СБУ.

Порошенко поддерживает введение военного положения на 60 дней. По его словам, это не означает, что Украина начнёт наступательные военные действия. Также это решение не предусматривает немедленной мобилизации.

«Гордон.ua» объясняет юридическую сторону введения военного положения: «Согласно положениям закона, введение режима военного положения проходит в три этапа. Сначала Совет нацбезопасности и обороны вносит на рассмотрение президента представление о введении ВП. Затем это решение президент вводит в действие своим указом. В течение двух дней Верховная Рада должна утвердить указ главы государства. После утверждения парламентом указ президента немедленно распространяется в СМИ».

Россия потребовала провести 26 ноября экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Утром 26 ноября появилась информация, что Керченский пролив вновь открыт для гражданских судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие «Крымские морские порты».

В НАТО и ЕС заявили, что следят за ситуацией и призывают не допустить эскалации. В заявлении НАТО отмечалась приверженность альянса суверенитету Украины. Россию призвали обеспечить украинским кораблям свободный доступ в порты Азовского моря. Руководство Евросоюза также призвало Россию восстановить свободу прохода украинских кораблей по Керченскому проливу, а обе стороны − действовать «максимально сдержанно».

#NATO is closely monitoring developments in the #AzovSea & #KerchStrait , & we are in contact with the #Ukrainian authorities. We call for restraint & de-escalation. Read my full statement: pic.twitter.com/DDtfvNLa4K