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Украина может ввести военное положение из-за конфликта с Россией. Хроника
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Совет нацбезопасности и обороны Украины приказал привести вооруженные силы в состояние полной боеготовности. Такой же указание получила Служба безопасности Украины (СБУ),
Что произошло
Утром 25 ноября ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу. Они двигались из Одессы в Мариуполь, и им нужно было проплыть через Керченский пролив. По международному праву любые корабли могут «мирно пройти в водах другого государства». Со стороны Украины требовалось подать заявку, чтобы корабли пропустили через Крымский мост. По
ФСБ же заявил, что корабли не подали предварительные заявки. Пролив перегородили сухогрузами. Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир. На патрулирование пролива вышли боевые самолёты России. Украину обвинили в провокации, та ответила словами об «акте агрессии» со стороны восточного соседа.
Вечером Украина сообщила, что её корабли захватили с применением оружия − речь идёт об артиллерийсках катерах «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовом буксире «Яны Капу». В результате ранены шестеро украинских военнослужащих. Всего их экипажи насчитывают более 20 человек, и, по
Что дальше
Ночью прошло экстренное заседание Совета безопасности Украины. Обсуждалось введение военного положения − но это оставили на рассмотрение Верховной рады. Приказали привести в полную боевую готовность Вооружённые силы и СБУ.
Порошенко поддерживает введение военного положения на 60 дней. По его словам, это не означает, что Украина начнёт наступательные военные действия. Также это решение
«Гордон.ua»
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Совет нацбезопасности и обороны Украины приказал привести вооруженные силы в состояние полной боеготовности. Такой же указание получила Служба безопасности...
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