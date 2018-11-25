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В Сморгонском районе столкнулись две фуры
26.11.2018 — Разное | Светлы шлях
В Сморгонском районе столкнулись две фуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Авария произошла сегодня днем на дороге Сморгонь-Вилейка вблизи деревни Кулеши.
Прибывшие подразделения МЧС при помощи гидравлического оборудования деблокировали 51-летнего водителя автомобиля Mersedes и передали бригаде скорой медицинской помощи. Сотрудники Сморгонского РОВД устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото Гродненского областного управления МЧС
По материалам сайта
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В Сморгонском районе столкнулись две фуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
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