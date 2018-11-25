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В Сморгонском районе столкнулись две фуры

26.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В Сморгонском районе столкнулись две фуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
В Сморгонском районе столкнулись две фуры

Авария произошла сегодня днем на дороге Сморгонь-Вилейка вблизи деревни Кулеши.

Прибывшие подразделения МЧС при помощи гидравлического оборудования деблокировали 51-летнего водителя автомобиля Mersedes и передали бригаде скорой медицинской помощи. Сотрудники Сморгонского РОВД устанавливают обстоятельства происшествия.

В Сморгонском районе столкнулись две фуры

В Сморгонском районе столкнулись две фуры

Фото Гродненского областного управления МЧС

БЕЛТА

По материалам сайта ГАИ Гродненской области

В Сморгонском районе погиб российский дальнобойщик. Водитель автопоезда «Мерседес» в четвертом часу дня двигался по 158-му километру автодороги «Борисов-Вилейка-Ошмяны». Обгонял один грузовик и допустил столкновение с другим - встречной «Сканией». Ее водитель умер на месте происшествия. Второго и тоже пятидесятилетнего после деблокирования спасателями поместили в реанимационное отделение больницы. На том участке установлены дорожные знаки «Опасный поворот». 

 
 
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В Сморгонском районе столкнулись две фуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
 
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