В Сморгонском районе столкнулись две фуры

В Сморгонском районе погиб российский дальнобойщик. Водитель автопоезда «Мерседес» в четвертом часу дня двигался по 158-му километру автодороги «Борисов-Вилейка-Ошмяны». Обгонял один грузовик и допустил столкновение с другим - встречной «Сканией». Ее водитель умер на месте происшествия. Второго и тоже пятидесятилетнего после деблокирования спасателями поместили в реанимационное отделение больницы. На том участке установлены дорожные знаки «Опасный поворот».