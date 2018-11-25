Президент Украины поддержал введение в стране военного положения





Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, которая и примет окончательное решение на внеочередном заседании 26 ноября.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое решение поддержать введение в стране военного положения. Об этом сообщает «РБК-Украина» .

«Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территориальной целостности суверенитета и независимости Украины. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии со стороны России», — сказал он.

Порошенко добавил, что Украина «намерена продолжить придерживаться всех международных обязательств, включая минские соглашения» по Донбассу. «Надеюсь, завтра Верховная рада примет правильное решение», — резюмировал он.

В ночь на понедельник, 26 ноября, Порошенко внес в Раду вопрос о введении в стране военного положения на 60 суток. Тогда он пообещал, что этот режим не означает немедленной мобилизации населения, а лишь «подготовку военнообязанных первой очереди».

25 ноября ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах России. В ночь на понедельник ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей, которые пересекли государственную границу.

Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Украина назвала случившееся как «акт военной агрессии».