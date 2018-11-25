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В Кобринском районе VW врезался во встречный Ford: пострадали пять человек, в том числе двое детей

26.11.2018 09:51 — Разное | Tut.by  
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Пять человек получили травмы в аварии, которая произошла 25 ноября, в 19.15, в Кобринском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 57-летний водитель Volkswagen Multivan ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. На 518-м километре дороги при обгоне легковушки он не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным Ford Galaxy, которым управляла 34-летняя женщина.

В результате ДТП водитель Ford, ее 29-летняя сестра, 40-летний супруг, 14-летняя дочь и 7-летний сын получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В минивэне все были пристегнуты ремнями безопасности, мальчик ехал в автокресле.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 25 ноября, в 19.15, на трассе М10 Кобрин - Гомель - граница РФ.
 
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