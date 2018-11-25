В плену тумана

Вечером 25 ноября 2018 в районе агрогородка Городец произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла в 19.15, когда сгустился сильный туман. Житель Дрогичинского района 1961 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Мультивен», двигаясь по дороге М-10 со стороны Кобрина в направлении Гомеля, в условиях плотного тумана, при обгоне впереди двигавшихся автомобилей «Фольксваген Пассат» и грузового автомобиля, не убедился в безопасности своего манёвра.

Было совершено столкновение со встречным автомобилем «Форд Гэлакси» под управлением брестчанки 1984 года рождения.

В результате ДТП взрослые пассажиры 1989 г.р. и 1978 г.р., а также дети 2011 г.р. и 2004 г.р. автомобиля «Форд Гэлакси» с тяжелыми травмами были доставлены в Кобринскую ЦРБ. Водитель автомобиля «Фольксваген Мультивен» не пострадал.

Сотрудники отдела ГАИ Кобринского РОВД настоятельно просят быть осторожнее и помнить о правилах поведения на дороге в условиях плохой и недостаточной видимости.

Людмила ПАШКОВИЧ

Фото с места аварии из архива отдела ГАИ Кобринского РОВД







