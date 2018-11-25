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В плену тумана

26.11.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Вечером 25 ноября 2018 в районе агрогородка Городец произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

     Авария произошла в 19.15, когда сгустился сильный туман. Житель Дрогичинского района 1961 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Мультивен»,  двигаясь  по дороге  М-10 со стороны Кобрина в направлении Гомеля, в условиях плотного тумана, при обгоне впереди двигавшихся  автомобилей «Фольксваген Пассат» и грузового автомобиля, не убедился в безопасности своего манёвра.

Было совершено столкновение со встречным автомобилем  «Форд Гэлакси» под управлением брестчанки 1984 года рождения.

     В результате ДТП взрослые пассажиры 1989 г.р. и 1978 г.р., а также дети 2011 г.р. и 2004 г.р. автомобиля «Форд Гэлакси»  с тяжелыми травмами были доставлены в Кобринскую ЦРБ. Водитель автомобиля «Фольксваген Мультивен» не пострадал.

     Сотрудники отдела ГАИ Кобринского РОВД настоятельно просят быть осторожнее и помнить о правилах поведения на дороге в условиях плохой и недостаточной видимости.

     Людмила ПАШКОВИЧ

     Фото с места аварии из архива отдела ГАИ Кобринского РОВД

В плену тумана
В плену тумана

 
Теги: Гомель
 
 
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