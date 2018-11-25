Зарплаты строителей в Беларуси с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%

Министерство архитектуры и строительства готовит нормативный документ, согласно которому зарплаты строителей вырастут с 1 января 2019 года вырастут на 30-35%, рассказал глава ведомства Дмитрий Микуленок.

Сейчас в Беларуси зарплата строителей в столице выше 1 тысячи рублей, а в регионах она составляет 800-900 рублей. Дмитрий Микуленок считает такой уровень зарплат в строительной отрасли недостаточным.

«Мы вводим нормативный документ, чтобы с 1 января пошел расчет в новых цифрах – 30-35%» , — заявил министр

Также Дмитрий Микуленок отметил, что разница в зарплатах у минских строителей и рабочих в регионах будет ликвидирована.

Министр обратил внимание на нехватку кадров в строительной отрасли страны. В Минстройархитектуры считают, что рост зарплат исправит эту ситуацию.