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Минздрав не ожидает серьезной эпидемии гриппа в Беларуси

26.11.2018 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Минздрав не ожидает серьезной эпидемии гриппа в Беларуси
shutterstock.com

В то же время аптеки готовы к возможному всплеску заболеваемости. 

«Фармацевтические сети - как государственной системы фармации, так и частные - готовы. У них достаточно лекарственных препаратов, которые зарезервированы на случай серьезных подъемов заболеваемости и наличия осложнений», - слова Валерия Малашко приводит БЕЛТА

Рост числа заболевших гриппом ожидается в конце января - начале февраля. 

Отмечается, что цены в аптеках в самый «горячий» период не вырастут – они находятся под контролем. За 10 месяцев 2018 года лекарства в аптечной сети подорожали на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Минздрав не ожидает серьезной эпидемии гриппа в Беларуси
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