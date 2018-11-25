Минздрав не ожидает серьезной эпидемии гриппа в Беларуси

В то же время аптеки готовы к возможному всплеску заболеваемости.

«Фармацевтические сети - как государственной системы фармации, так и частные - готовы. У них достаточно лекарственных препаратов, которые зарезервированы на случай серьезных подъемов заболеваемости и наличия осложнений», - слова Валерия Малашко приводит БЕЛТА .

Рост числа заболевших гриппом ожидается в конце января - начале февраля.

Отмечается, что цены в аптеках в самый «горячий» период не вырастут – они находятся под контролем. За 10 месяцев 2018 года лекарства в аптечной сети подорожали на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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