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Можно ли пить кофе на голодный желудок?

26.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Можно ли пить кофе на голодный желудок?

Кофе - напиток, с которого многие из нас начинают свой день.

Рекомендации о том, какие напитки не подходят для употребления натощак, обнародовала национальная Ассоциация диетологов.

Первой в списке совершенно неподходящих натощак напитков заняла холодная вода. По словам специалистов, ее питье сразу после пробуждения провоцирует спазмы желудка, что чревато болью и нарушением пищеварения.

Также для употребления на пустой желудок может быть небезопасна минералка. Насыщенная газами, она раздражает нежные слизистые ткани пищеварительных органов, что может стать причиной воспаления.

Следующий напиток - кофе. Его главный компонент, кофеин, активизирует работу выделительной системы организма, который начинает усиленно производить пищеварительные соки и желчь. Если в желудке при этом нет еды, подобные выделения, полные кислот, могут сильно повредить тканям, запустив механизмы развития гастрита и язвы.

Кстати, похожим эффектом обладают соки, - поэтому их тоже не нужно пить натощак, иначе в желудке начнется. «самоедство».

Нежелательны для пустого желудка и кисломолочные напитки – их лучше употреблять после основного блюда. Если пить простоквашу или кефир натощак, содержащиеся в таком питье бактерии просто погибают в агрессивной среде пустого желудка и не приносят организму никакой пользы.

Самым полезным питьем натощак медики считают чистую воду комнатной температуры.

Источник: med2.ru

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Кофе - напиток, с которого многие из нас начинают свой день. Рекомендации о том, какие напитки не подходят для употребления натощак, обнародовала...
 
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