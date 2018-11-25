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"Белпочта" выступает за унификацию лимитов на международные посылки с другими странами ЕАЭС
26.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Лимиты на международные посылки в Беларуси необходимо унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС. Об этом заявил генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич в программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает
Владимир Матусевич обозначил позицию "Белпочты" в вопросе лимитов на международные почтовые управления. "Наша позиция в том, чтобы эти лимиты коррелировали, они были унифицированы с лимитами наших стран-соседей по ЕАЭС", - сказал он.
Гендиректор "Белпочты" считает, что движение в сторону унификации по лимитам целесообразно - между странами ЕАЭС действует единое таможенное пространство.
Как сообщалось, беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси предлагается увеличить до $200 и с 10 кг до 31 кг. Сейчас беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен 22 евро и 10 кг.
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Лимиты на международные посылки в Беларуси необходимо унифицировать с теми, что действуют в других странах ЕАЭС. Об этом заявил генеральный директор...
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