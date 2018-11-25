Более 140 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

За минувшие выходные в Новой Зеландии более 140 дельфинов выбросились на берег острова Стьюарт, сообщает Radio New Zealand.

Инцидент произошел в южной части залива Мейсон в западной части острова. К тому моменту, как дельфинов нашли, половина из них уже погибла. Остальных усыпили, так как вероятность того, что их удастся вновь спустить на воду, была крайне мала.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. Причины до конца не известны. Но, как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге тоже погибают.

Источник: БЕЛТА.

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