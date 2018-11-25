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Доходы бюджета Могилевской области составили за 10 месяцев 2018 года составили Br1 014,7 млн.

26.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Доходы бюджета Могилевской области составили за 10 месяцев 2018 года составили Br1 014,7 млн.В бюджет региона за январь-октябрь 2018 года поступило Br1 014,7 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 13,7%, или на Br122,5 млн. в фактическом исчислении, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Лидировали в структуре финансовых вливаний организации государственного сектора экономики. На их долю приходилось 61,4% общих поступлений, что составляло Br622,6 млн. Организации негосударственного сектора уплатили в бюджет Br306,9 млн. (30,2%), индивидуальные предприниматели – Br46,0 млн. (4,5%), физические лица – Br39,2 млн. (3,9%).

Наибольшие суммы в доходах бюджета составили поступления подоходного налога – Br340,7 млн. (33,6%), налога на добавленную стоимость – Br150,1 млн. (14,8%), налога на прибыль – Br82,5 млн. (8,1%), акцизов – Br80,9 млн. (8,0%).

По состоянию на 1 ноября 2018 года на Могилевщине было 390,9 тыс. действующих плательщиков, в том числе 13,4 тыс. – организации негосударственного сектора экономики, 2,4 тыс. – государственные организаций, 23,3 тыс. – индивидуальные предприниматели, 351,8 тыс. – физические лица.

mogilev-region.gov.by

 
 
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В бюджет региона за январь-октябрь 2018 года поступило Br1 014,7 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 13,7%,
 
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