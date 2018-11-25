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ИМНС информирует лоевчан
26.11.2018 — Разное | Лоевский край
27 ноября с 9.30 до 13.00 по телефону: 8 (02340) 3-03-21 состоится горячая линия. На вопросы, касающиеся порядка исчисления налогов организациями, ответит начальник отдела контроля организаций и индивидуальных предпринимателей инспекции МНС РБ по Речицкому району
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27 ноября с 9.30 до 13.00 по телефону: 8 (02340) 3-03-21 состоится горячая линия. На вопросы, касающиеся порядка исчисления налогов организациями, ответит начальник отдела...
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