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Строительство жилья в Беларуси

26.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В январе-октябре 2018 года организациями всех форм собственности построено 31,9 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,79 млн кв.м общей площади жилья, из них:

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 1,06 млн кв.м., с государственной поддержкой — 703,2 тыс. кв.м.;

в сельских населенных пунктах — 835,9 тыс. кв.м.

 
 
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В январе-октябре 2018 года организациями всех форм собственности построено 31,9 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,79 млн кв.м общей площади жилья, из них: для...
 
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