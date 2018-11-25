Строительство жилья в Беларуси

В январе-октябре 2018 года организациями всех форм собственности построено 31,9 тыс. квартир. Введено в эксплуатацию 2,79 млн кв.м общей площади жилья, из них:

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 1,06 млн кв.м., с государственной поддержкой — 703,2 тыс. кв.м.;

в сельских населенных пунктах — 835,9 тыс. кв.м.