Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность

Соединения и части Вооруженных сил Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние боевой готовности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов из-за ситуации в Керченском проливе озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Теперь ее в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада. Как ожидается, она соберется на заседание сегодня во второй половине дня.

Глава Украины заверил, что данное решение не отразится на действиях армии в Донбассе и не будет предусматривать срочной мобилизации.