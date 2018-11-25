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Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность
26.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Соединения и части Вооруженных сил Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние боевой готовности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов из-за ситуации в Керченском проливе озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Теперь ее в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада. Как ожидается, она соберется на заседание сегодня во второй половине дня.
Глава Украины заверил, что данное решение не отразится на действиях армии в Донбассе и не будет предусматривать срочной мобилизации.
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Соединения и части Вооруженных сил Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние боевой готовности, сообщает ТАСС со ссылкой на...
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