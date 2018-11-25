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Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 550 человек
26.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана превысило 550 человек, сообщает телеканал Press TV.
Ранее сообщалось о 260 пострадавших. Затем эта цифра увеличилась до 361. По последним данным, землетрясение затронуло более 550 жителей трех иранских городов — Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе.
Иракский телеканал Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека пострадали.
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Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана превысило 550 человек, сообщает телеканал Press TV. Ранее сообщалось о 260...
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