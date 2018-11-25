Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 550 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана превысило 550 человек, сообщает телеканал Press TV.

Ранее сообщалось о 260 пострадавших. Затем эта цифра увеличилась до 361. По последним данным, землетрясение затронуло более 550 жителей трех иранских городов — Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе.

Иракский телеканал Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека пострадали.