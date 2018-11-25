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Победителем детского «Евровидения-2018» стала Роксана Венгель из Польши

26.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Победителем детского «Евровидения-2018» стала представительница Польши Роксана Венгель, конкурсант от Беларуси Даниэль Ястремский — 11-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Роксана Венгель выступила с песней «Anyone I Want to Be». По итогам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 215 баллов.

 
 
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Победителем детского «Евровидения-2018» стала представительница Польши Роксана Венгель, конкурсант от Беларуси Даниэль Ястремский — 11-й, передает...
 
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