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Электронные зачетные книжки разработали в БГУ

26.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В БГУ разработаны электронные зачетные книжки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета. Нововведение предусмотрено стратегией цифровой трансформации университета.

«Новые цифровые форматы документов позволяют экономить средства и оптимизировать аттестационный процесс в БГУ. К слову, только в текущем году за счет внедрения новых студенческих билетов на основе международных банковских карт университет сэкономил около Br40 тыс. В ближайшее время планирование работы преподавателей, их отчеты о выполнении учебных поручений, журналы кураторов, другие документы будут вестись только в электронном виде в личных кабинетах преподавателей на внутреннем сайте БГУ», — рассказали в пресс-службе.

Цифровая трансформация позволит модернизировать содержание образования и технологий обучения, оптимизировать основные процессы деятельности университета и его структуру. «В центре стратегии — личность студента, раскрытие его индивидуальных способностей. В БГУ уже разработан комплект творческих заданий по различным дисциплинам, проведено более 100 занятий по новым методикам эвристического, диалогового обучения, в том числе в дистанционной форме. Более 500 преподавателей приняли участие в онлайн-семинарах по этим методикам», — подчеркнули в пресс-службе.

 
 
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В БГУ разработаны электронные зачетные книжки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета. Нововведение предусмотрено стратегией цифровой трансформации...
 
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