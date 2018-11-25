Мужчина под Шарковщиной перевозил мертвого бобра и 52 карпа

24 ноября около 9.00 сотрудники отделения ГАИ Шарковщинского РОВД в деревне Осиногородок автомобиль «Сеат Толедо».

На заднем сидении и на коврике лежали 52 карпа массой около 30 килограммов, а в багажнике – тушка бобра.

Молодой человек заверил, что не является охотником, а животное попало в капкан возле водоема рыбхоза. Рыбу он выловил сачком из каналов пруда, пишет БЕЛТА .

Добычу планировал использовать для личных нужд. Насколько легален перевозимый груз, предстоит выяснить Браславской межрайонной инспекции природоохранного и растительного мира.

