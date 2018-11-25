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В Пружанском районе АПИ помог вовремя обнаружить пожар

26.11.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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26.11.2018 года в 01-08 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Пружанский район, д. Андрияновка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60952.php

В Пружанском районе АПИ помог вовремя обнаружить пожар

По прибытии к месту вызова установлено, что жилой дом полностью охвачен огнём. В результате сработки автономного пожарного извещателя хозяева (мужчина 1967 г.р. и его жена 1977 г.р.) самостоятельно покинули дом через оконный проем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60952.php

В Пружанском районе АПИ помог вовремя обнаружить пожар

Мужчина с предварительным диагнозом «ожоги лица и кистей рук, 5% тела» госпитализирован в УЗ «Пружанская ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60952.php

В Пружанском районе АПИ помог вовремя обнаружить пожар

Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60952.php

В Пружанском районе АПИ помог вовремя обнаружить пожар

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Дом не пригоден для дальнейшего проживания. Причина пожара устанавливается.

 
 
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26.11.2018 года в 01-08 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Пружанский район, д. Андрияновка. По прибытии к месту вызова установлено,...
 
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