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В Пружанском районе АПИ помог вовремя обнаружить пожар
26.11.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
26.11.2018 года в 01-08 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Пружанский район, д. Андрияновка.
По прибытии к месту вызова установлено, что жилой дом полностью охвачен огнём. В результате сработки автономного пожарного извещателя хозяева (мужчина 1967 г.р. и его жена 1977 г.р.) самостоятельно покинули дом через оконный проем.
Мужчина с предварительным диагнозом «ожоги лица и кистей рук, 5% тела» госпитализирован в УЗ «Пружанская ЦРБ».
Пожар локализован и ликвидирован подразделениями
В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Дом не пригоден для дальнейшего проживания. Причина пожара устанавливается.
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26.11.2018 года в 01-08 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Пружанский район, д. Андрияновка. По прибытии к месту вызова установлено,...
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